За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 122 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, осуществил 61 авиаудар, сбросил 151 управляемую авиабомбу, применил 3447 дронов-камикадзе и осуществил 2849 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1476-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

