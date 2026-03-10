Минулої доби на фронті зафіксовано 122 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 61 авіаудар, скинув 151 керовану авіабомбу, застосував 3447 дронів-камікадзе та здійснив 2849 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

