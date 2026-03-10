10 марта Киевский городской совет принял план энергостойкости столицы, предусматривающий меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения и восстановлению критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

План энергостойкости Киева: что предусмотрено и почему он важен

10 марта Киевский городской совет принял план энергостойкости столицы, предусматривающий комплекс конкретных мер по обеспечению безопасности энергоснабжения и критической инфраструктуры города. Решение поддержали 92 депутата.

Сейчас смотрят

По словам Виталия Кличко, программа устойчивости столицы разрабатывалась еще в 2023 году и выполнялась городскими службами даже в сложных условиях войны.

Мэр подчеркнул, что тактика и масштабы действий врага изменяются, поэтому план сформирован на основе анализа именно вызовов этой зимы. В его разработке привлекались специалисты с многолетним опытом и международными практиками, адаптированными к условиям войны в Украине.

Документ предусматривает уменьшение зависимости от централизованной системы энерго- и теплоснабжения, развитие распределенной генерации и резервных систем, восстановление поврежденного и разрушенного оборудования объектов критической инфраструктуры, приоритетность мероприятий и учет имеющихся ресурсов.

— В то же время, часть работ требует финансового обеспечения не только со стороны города. Поэтому Киевсовет должен принять обращение к правительству по поводу участия государства в финансировании, помощи оборудованием и другими ресурсами. Также необходимы изменения в законодательство и нормативную базу, чтобы минимизировать бюрократические процедуры и ускорить выполнение работ – в том числе тех, которые нужны, чтобы пройти следующую зиму, – отметил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр добавил, что город активно сотрудничает с международными партнерами.

Напомним, СНБО утвердил планы устойчивости для всех областей и крупных городов Украины, кроме Киева. На их реализацию будет выделено около 215 млрд грн. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовился к этой зиме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.