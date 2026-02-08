Финансирует войну: Зеленский заявил, что энергетика РФ – законная цель для ВСУ
- Владимир Зеленский заявил, что энергетическая инфраструктура РФ является законной целью для ударов Украины наравне с военными объектами.
- Президент пояснил, что доходы от продажи нефти и энергоресурсов Россия направляет на производство оружия для войны против Украины.
Объекты энергетической инфраструктуры на территории России являются такими же законными целями для ударов Украины, как и военные объекты, ведь именно они обеспечивают финансирование войны государства-агрессора.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.
Энергетическая инфраструктура РФ – законная цель для Украины
— Мы не должны выбирать, бить по военной цели или по энергетике. Он (агрессор. – Ред.) продает эту энергетику, он продает нефть. Так это энергетика или это военная цель? Честно – одно и то же. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает в оружие, этим оружием убивает украинцев, — отметил глава государства.
По его мнению, у украинцев есть два пути — строить оружие и бить по российскому оружию, или же бить по источнику наращивания и происхождения денег РФ.
— А источник – это у них энергетика. Вот что происходит. Все это для нас – законные цели, — сказал Зеленский.
Напомним, недавно беспилотники СБУ нанесли удар по Редкинскому исследовательскому заводу в Тверской области России, который производит компоненты топлива для крылатых ракет, которыми РФ атакует Украину.
В январе подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтебазе Хохольская в Воронежской области. Подтверждено горение нефтепродуктов, в воздухе поднимался густой дым.
Также в результате атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе в российской Пензе.
Доходы России от продажи нефти и газа в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли самого низкого уровня с июля 2020 года.