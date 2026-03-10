10 березня Київська міська рада ухвалила план енергостійкості столиці, який передбачає заходи для забезпечення безперебійного енергопостачання та відновлення критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

План енергостійкості Києва: що передбачено та чому він важливий

10 березня Київська міська рада ухвалила план енергостійкості столиці, який передбачає комплекс конкретних заходів для забезпечення безпеки енергопостачання та критичної інфраструктури міста. Рішення підтримали 92 депутати.

За словами Віталія Кличка, програма стійкості столиці розроблялася ще у 2023 році та виконувалася міськими службами навіть у складних умовах війни.

Мер підкреслив, що тактика й масштаби дій ворога змінюються, тому план сформований на основі аналізу саме викликів цієї зими. До його розробки залучалися фахівці з багаторічним досвідом та міжнародними практиками, адаптованими до умов війни в Україні.

Документ передбачає зменшення залежності від централізованої системи енерго- та теплопостачання, розвиток розподіленої генерації та резервних систем, відновлення пошкодженого та зруйнованого обладнання об’єктів критичної інфраструктури, пріоритетність заходів та врахування наявних ресурсів.

— Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Тому Київрада має ухвалити звернення до уряду щодо участі держави у фінансуванні, допомозі обладнанням та іншими ресурсами. Також необхідні зміни до законодавства і нормативної бази, щоб мінімізувати бюрократичні процедури і прискорити виконання робіт – зокрема тих, які потрібні, щоб пройти наступну зиму, – зазначив Віталій Кличко.

Крім того, міський голова додав, що місто активно співпрацює з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, РНБО затвердила плани стійкості для всіх областей та великих міст України окрім Києва. На їхню реалізацію виділять близько 215 млрд грн. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не підготувався до цієї зими.

