Административные протоколы за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства составляют только представители территориальных центров комплектования. Полиция может только доставлять лица в ТЦК в случае соответствующего обращения.

Об этом на пленарном заседании Верховного Совета заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.

Игорь Клименко о роли полиции в мобилизации

По словам Клименко, Национальная полиция Украины не устанавливает факт нарушения правил военного учета и не определяет статус граждан в розыске.

Министр обьяснил, что административные протоколы за нарушение мобилизационного законодательства вправе составлять только представители ТЦК.

— Да, Национальная полиция исключительно по обращению ТЦК принимает участие в осуществлении мер оповещения военнообязанных и резервистов, совместно с военнослужащими ТЦК, осуществляет административное задержание в случае необходимости и доставку уклоняющихся непосредственно в центры комплектования, – отметил Игорь Клименко.

Как передает Укринформ, глава МВД подчеркнул, что полиция действует исключительно на основании законодательства и не отвечает за организацию самого процесса мобилизации.

Он также сообщил, что в ведомстве есть данные о количестве лиц, которых полиция доставила в ТЦК, однако отметил, что публично раскрывать эти цифры во время войны нецелесообразно.

Напомним, Министерство обороны Украины ввело возможность записи в ТЦК и СП через мобильное приложение Резерв+. Это позволяет выбрать удобное время визита и избежать очередей.

