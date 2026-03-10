Протоколы не составляет: Клименко объяснил роль полиции во время мобилизации
- Админпротоколы за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства могут составлять только представители ТЦК.
- Полиция выполняет функцию доставки лиц в ТЦК по обращению соответствующих органов.
- Полиция может участвовать в мерах оповещения и административном задержании вместе с представителями ТЦК.
Административные протоколы за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства составляют только представители территориальных центров комплектования. Полиция может только доставлять лица в ТЦК в случае соответствующего обращения.
Об этом на пленарном заседании Верховного Совета заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.
Игорь Клименко о роли полиции в мобилизации
По словам Клименко, Национальная полиция Украины не устанавливает факт нарушения правил военного учета и не определяет статус граждан в розыске.
Министр обьяснил, что административные протоколы за нарушение мобилизационного законодательства вправе составлять только представители ТЦК.
— Да, Национальная полиция исключительно по обращению ТЦК принимает участие в осуществлении мер оповещения военнообязанных и резервистов, совместно с военнослужащими ТЦК, осуществляет административное задержание в случае необходимости и доставку уклоняющихся непосредственно в центры комплектования, – отметил Игорь Клименко.
Как передает Укринформ, глава МВД подчеркнул, что полиция действует исключительно на основании законодательства и не отвечает за организацию самого процесса мобилизации.
Он также сообщил, что в ведомстве есть данные о количестве лиц, которых полиция доставила в ТЦК, однако отметил, что публично раскрывать эти цифры во время войны нецелесообразно.
Напомним, Министерство обороны Украины ввело возможность записи в ТЦК и СП через мобильное приложение Резерв+. Это позволяет выбрать удобное время визита и избежать очередей.