Адміністративні протоколи за порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства складають лише представники територіальних центрів комплектування. Поліція ж може лише доставляти осіб до ТЦК у разі відповідного звернення.

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Ігор Клименко про роль поліції у мобілізації

За словами Клименка, Національна поліція України не встановлює факту порушення правил військового обліку та не визначає статус громадян у розшуку.

Міністр пояснив, що адміністративні протоколи за порушення мобілізаційного законодавства мають право складати лише представники ТЦК.

— Так, Національна поліція виключно за зверненням ТЦК бере участь у здійсненні заходів оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, спільно з військовослужбовцями ТЦК, здійснює адміністративне затримання у разі необхідності та доставлення ухилянтів безпосередньо в центри комплектування, – зазначив Ігор Клименко.

Як передає Укрінформ, очільник МВС наголосив, що поліція діє виключно на підставі законодавства і не відповідає за організацію самого процесу мобілізації.

Він також повідомив, що у відомстві є дані про кількість осіб, яких поліція доставила до ТЦК, однак зазначив, що публічно розкривати ці цифри під час війни недоцільно.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запровадило можливість запису до ТЦК та СП через мобільний застосунок Резерв+. Це дозволяє обрати зручний час візиту та уникнути черг.

