В Ивано-Франковской области мужчина напал с ножом на работников ТЦК: двое раненых
- В Брошнев-Осадской общине Ивано-Франковской области военнообязанный во время проверки документов напал с ножом на группу оповещения, нанеся ранения двум сотрудникам Калушского РТЦК.
- Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция, а пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
В Ивано-Франковской области военнообязанный мужчина напал на группу оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате происшествия ранены два сотрудника ТЦК.
Нападение на представителей ТЦК в Ивано-Франковской области
Как сообщает Оперативное командование Запад, это произошло около 06:30 утра 9 марта на территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района, расположенного в Ивано-Франковской области.
Отмечается, что во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный мужчина устроил резню. Он нанес двум представителям первого отдела Калушского РТЦК колото-резаные раны: одному в область шеи, другому – в руку и плечо.
В ОК Запад утверждают, что это произошло в момент, когда последние вместе с представителем правоохранительных органов пытались уточнить у мужчины военно-учетные документы.
Однако гражданин начал убегать, а когда его догнали, то бросился на группу оповещения с ножом. Представителей ТЦК доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Как отмечают в ОК Запад, мужчину разыскивают представители полиции.
Там напомнили, что ответственность за нападение на военнослужащих предусмотрена статьями 114-1 и 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно им, ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы в зависимости от тяжести нанесенных повреждений и квалификации преступления.
Как подчеркнули в ОК Запад, все проявления насилия в отношении военнослужащих будут получать принципиальную правовую оценку, а виновные лица будут нести предусмотренную законом ответственность.