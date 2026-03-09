В Ивано-Франковской области военнообязанный мужчина напал на группу оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате происшествия ранены два сотрудника ТЦК.

Нападение на представителей ТЦК в Ивано-Франковской области

Как сообщает Оперативное командование Запад, это произошло около 06:30 утра 9 марта на территории Брошнев-Осадской поселковой общины Калушского района, расположенного в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный мужчина устроил резню. Он нанес двум представителям первого отдела Калушского РТЦК колото-резаные раны: одному в область шеи, другому – в руку и плечо.

В ОК Запад утверждают, что это произошло в момент, когда последние вместе с представителем правоохранительных органов пытались уточнить у мужчины военно-учетные документы.

Однако гражданин начал убегать, а когда его догнали, то бросился на группу оповещения с ножом. Представителей ТЦК доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Как отмечают в ОК Запад, мужчину разыскивают представители полиции.

Там напомнили, что ответственность за нападение на военнослужащих предусмотрена статьями 114-1 и 350 Уголовного кодекса Украины. Согласно им, ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы в зависимости от тяжести нанесенных повреждений и квалификации преступления.

Как подчеркнули в ОК Запад, все проявления насилия в отношении военнослужащих будут получать принципиальную правовую оценку, а виновные лица будут нести предусмотренную законом ответственность.

