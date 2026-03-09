Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.
У Резерв+ з’явився запис до ТЦК: як спланувати візит онлайн і без черг
Головне
- Міністерство оборони України запровадило можливість запису до ТЦК та СП через мобільний застосунок Резерв+, що дозволяє обрати зручний час візиту та уникнути черг.
- Цей онлайн-сервіс робить обслуговування прозорішим, а запис через додаток має таку ж юридичну силу, як і через офіційний сайт.
Тепер військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть спланувати онлайн візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє Міністерство оборони України 9 березня.
Електронна черга до ТЦК у Резерв+
За інформацією Міноборони, запланувати візит до ТЦК і СП тепер можна через мобільний додаток Резерв+.
Зараз дивляться
Завдяки цьому військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть:
- здійснити запис у кілька кліків – обрати зручну дату та час прямо у смартфоні;
- не стояти у черзі – планувати візит заздалегідь і заощаджувати час;
- здійснювати повний контроль – мати можливість відстежувати свій номер у черзі, статус запису та обрану послугу.
- отримати гнучкість керування – можна легко скасувати візит або ділитися враженнями у відгуках;
- мати вчасні сповіщення – отримувати push-нагадування, щоб нічого не пропустити.
Зазначається, що завдяки онлайн-сервісу робота ТЦК стає впорядкованою та прозорою, адже єдиний список записів мінімізує черги та спрощує обслуговування.
Водночас електронний запис через мобільний додаток Резерв+ є офіційним і має таку саму юридичну силу, як і через вебсайт електронної черги, стверджують у Міністерстві оборони.
Читайте такожВ Івано-Франківській області чоловік напав із ножем на працівників ТЦК: двоє поранених
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.