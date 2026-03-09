Тепер військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть спланувати онлайн візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє Міністерство оборони України 9 березня.

Електронна черга до ТЦК у Резерв+

За інформацією Міноборони, запланувати візит до ТЦК і СП тепер можна через мобільний додаток Резерв+.

Зараз дивляться

Завдяки цьому військовозобов’язані, призовники та резервісти зможуть:

здійснити запис у кілька кліків – обрати зручну дату та час прямо у смартфоні;

не стояти у черзі – планувати візит заздалегідь і заощаджувати час;

здійснювати повний контроль – мати можливість відстежувати свій номер у черзі, статус запису та обрану послугу.

отримати гнучкість керування – можна легко скасувати візит або ділитися враженнями у відгуках;

мати вчасні сповіщення – отримувати push-нагадування, щоб нічого не пропустити.

Зазначається, що завдяки онлайн-сервісу робота ТЦК стає впорядкованою та прозорою, адже єдиний список записів мінімізує черги та спрощує обслуговування.

Водночас електронний запис через мобільний додаток Резерв+ є офіційним і має таку саму юридичну силу, як і через вебсайт електронної черги, стверджують у Міністерстві оборони.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.