Каждый военнослужащий кроме ежегодного основного отпуска имеет право на отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Что известно об отпуске при рождении ребенка для военнослужащего, какой срок этого отпуска — в материале Фактов ICTV.

Отпуск при рождении ребенка для военнослужащего: что известно

21 марта 2024 года ВР был принят документ, который предусматривает усиление социальной защиты военнослужащих. Защитники получили право на одноразовый отпуск при рождении ребенка с сохранением денежного обеспечения в полном объеме.

Такой отпуск можно получить даже тогда, когда военнослужащий уже использовал часть ежегодного основного отпуска.

Правки, внесенные в закон, предусматривают предоставление военнослужащим отпуска при рождении ребенка, для ухода за больным ребенком, а также для восстановления после травмы.

Отныне при рождении ребенка можно взять до 14 дней отпуска.

Также военный может освободиться от выполнения служебных обязанностей для ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет на период не более 14 календарных дней. В случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет, который нуждается в стационарном лечении, военный может взять отпуск с сохранением денежного обеспечения на все время их пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

Для восстановления здоровья и лечения после ранения военнослужащим будет предоставляться отпуск до 12 месяцев.

Также военным предусмотрен отпуск для прохождения лечения за рубежом, который может превышать 4 месяца.

Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться следующие виды отпусков:

отпуск по семейным обстоятельствам;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск женщинам-военнослужащим в связи с беременностью и родами;

отпуск для лечения в связи с болезнью;

отпуск для лечения после ранения.

