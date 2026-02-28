Штрафы за нарушение воинского учета в 2026 году: каких изменений ждать украинцам
Граждане, которые не соблюдают правил воинского учета, вносятся в реестр Оберег как лица, находящиеся в розыске. Это может вызвать трудности, особенно для тех, кто работает на предприятиях, проходящих переоформление статуса критически важных.
Факты ICTV узнавали, какие штрафы предусмотрены за нарушение воинского учета в 2026 году.
Размеры штрафов от ТЦК в 2026 году
Отказ от выполнения воинских обязанностей, в частности от прохождения военно-врачебной комиссии, влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 210-1 КУоАП.
Штрафы за нарушение воинского учета в 2026 году:
- Для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен
- Для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен
Если штраф не оплатить вовремя, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу. При этом уплата штрафа не освобождает от выполнения обязательства, которое было нарушено.
За что могут оштрафовать
Штрафы накладываются за такие нарушения:
- неявка по повестке;
- отказ от прохождения ВВК;
- порча или потеря военных документов;
- уклонение от постановки на воинский учет (в том числе женщин-медиков и юношей 17 лет);
- неуведомление ТЦК об изменении места работы, переезде или изменении семейного положения.
Как проверить наличие штрафов
О наложении штрафа должно прийти письменное уведомление по почте. Также проверить информацию можно самостоятельно через:
- Opendatabot (платный сервис, 99 грн);
- Дію (раздел Услуги, Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета);
- Единый реестр должников.
Самый надежный способ — лично обратиться в ТЦК, где можно получить информацию о наличии штрафа и причину его наложения.