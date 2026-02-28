Граждане, которые не соблюдают правил воинского учета, вносятся в реестр Оберег как лица, находящиеся в розыске. Это может вызвать трудности, особенно для тех, кто работает на предприятиях, проходящих переоформление статуса критически важных.

Факты ICTV узнавали, какие штрафы предусмотрены за нарушение воинского учета в 2026 году.

Размеры штрафов от ТЦК в 2026 году

Отказ от выполнения воинских обязанностей, в частности от прохождения военно-врачебной комиссии, влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 210-1 КУоАП.

Штрафы за нарушение воинского учета в 2026 году:

Для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен

Для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен

Если штраф не оплатить вовремя, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу. При этом уплата штрафа не освобождает от выполнения обязательства, которое было нарушено.

За что могут оштрафовать

Штрафы накладываются за такие нарушения:

неявка по повестке;

отказ от прохождения ВВК;

порча или потеря военных документов;

уклонение от постановки на воинский учет (в том числе женщин-медиков и юношей 17 лет);

неуведомление ТЦК об изменении места работы, переезде или изменении семейного положения.

Как проверить наличие штрафов

О наложении штрафа должно прийти письменное уведомление по почте. Также проверить информацию можно самостоятельно через:

Opendatabot (платный сервис, 99 грн);

Дію (раздел Услуги, Совершение мероприятий по штрафам за нарушение правил воинского учета);

Единый реестр должников.

Самый надежный способ — лично обратиться в ТЦК, где можно получить информацию о наличии штрафа и причину его наложения.

