Кожен військовослужбовець крім щорічної основної відпустки має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Що відомо про відпустку у зв’язку з народженням дитини для військовослужбовця, який термін цієї відпустки — в матеріалі Фактів ICTV.

Відпустка у зв’язку з народженням дитини для військовослужбовця: що відомо

21 березня 2024 року ВР було ухвалено документ, який передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців. Захисники отримали право на одноразову відпустку у зв’язку з народженням дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі.

Таку відпустку можна отримати навіть тоді, коли військовослужбовець вже використав частину щорічної основної відпустки.

Внесені до закону правки передбачають надання військовослужбовцям відпустки у разі народження дитини, для догляду за хворою дитиною, а також для відновлення після травми.

Відтепер після народження дитини можна взяти до 14 днів відпустки.

Також військовий може звільнитися від виконання службових обов’язків для догляду за хворою дитиною віком до 14 років на період не більше 14 календарних днів. У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовий може взяти відпустку зі збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Для відновлення здоров’я та лікування після поранення військовослужбовцям буде надаватися відпустка до 12 місяців.

Також військовим передбачена відпустка для проходження лікування за кордоном, яка може перевищувати 4 місяці.

Загалом під час воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватись такі види відпусток:

відпустка за сімейними обставинами;

відпустка для догляду за дитиною;

відпустка жінкам-військовослужбовицям у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;

відпустка для лікування після поранення.

