Кожен військовослужбовець крім щорічної основної відпустки має право на відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин.

Що відомо про відпустку у зв’язку з народженням дитини для військовослужбовця, який термін цієї відпустки — в матеріалі Фактів ICTV.

Відпустка у зв’язку з народженням дитини для військовослужбовця: що відомо

21 березня 2024 року ВР було ухвалено документ, який передбачає посилення соціального захисту військовослужбовців. Захисники отримали право на одноразову відпустку у зв’язку з народженням дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі.

Таку відпустку можна отримати навіть тоді, коли військовослужбовець вже використав частину щорічної основної відпустки.

Внесені до закону правки передбачають надання військовослужбовцям відпустки у разі народження дитини, для догляду за хворою дитиною, а також для відновлення після травми.

  • Відтепер після народження дитини можна взяти до 14 днів відпустки.
  • Також військовий може звільнитися від виконання службових обов’язків для догляду за хворою дитиною віком до 14 років на період не більше 14 календарних днів. У разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовий може взяти відпустку зі збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.
  • Для відновлення здоров’я та лікування після поранення військовослужбовцям буде надаватися відпустка до 12 місяців.
  • Також військовим передбачена відпустка для проходження лікування за кордоном, яка може перевищувати 4 місяці.

Загалом під час воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватись такі види відпусток:

  • відпустка за сімейними обставинами;
  • відпустка для догляду за дитиною;
  • відпустка жінкам-військовослужбовицям у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;
  • відпустка для лікування після поранення.
Фото: Верховна Рада України

