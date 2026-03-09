Опознание по татуировкам: МВД запустило раздел для идентификации пропавших без вести
- МВД открыло онлайн-раздел Опознание по татуировкам для идентификации людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
- В разделе публикуются эскизы татуировок с неопознанных тел, переданных Украине в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий.
Министерство внутренних дел открыло онлайн-раздел «Опознание по татуировкам», чтобы ускорить идентификацию людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Опознание пропавших без вести по татуировкам: что известно
Пользователи могут просмотреть на сайте эскизы татуировок и места их расположения на теле.
На портале Единое окно для граждан будет обнародован каталог эскизов телесных рисунков с четкой структурой.
Пользователи могут отфильтровать нужную информацию. Поиск доступен по нескольким параметрам:
- категория татуировки — например, тексты, портреты, военная символика и другие;
- тип татуировки;
- место расположения и часть тела;
- поиск по описанию.
Чтобы открыть каталог, в перечне услуг нужно выбрать категорию «Розыск», после чего открыть раздел «Опознание по татуировкам».
В этом разделе публикуются эскизы татуировок с неопознанных тел, которые были переданы Украине в рамках репатриационных и эвакуационных мероприятий.
На странице каждого эскиза указаны его номер, категория, тип, описание, место расположения на теле и дата внесения в реестр.
Если татуировка имеет значительное сходство с той, которая была на теле человека, пропавшего без вести, необходимо:
- позвонить на горячую линию Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, по номеру 1698;
- или отправить сообщение на электронную почту taty_bezvisty@mvs.gov.ua.
В письме нужно указать ФИО, контактный номер, данные пропавшего человека, номер эскиза татуировки и другие детали, которые могут помочь с идентификацией.
Также можно приложить фото татуировок пропавшего человека.
Напомним, в Украине родственники военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, могут получать денежные выплаты. Их начисляют из суммы денежного обеспечения защитников.
Фото: Коордштаб