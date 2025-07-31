Выплаты для семей пленных и пропавших без вести: кто может получить и как это сделать

В случае плена или исчезновения без вести, за военнослужащим сохраняются выплаты. Члены семьи имеют право на их получение каждый месяц.

Факты ICTV узнавали, как оформить и кто может получить выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, пропавших без вести.

Упрощен порядок получения единовременного пособия семьям без вести пропавших военнослужащих

Правительство Украины внесло значительные изменения в порядок выплаты единовременного денежного пособия семьям военнослужащих, которые пропали без вести и были в дальнейшем признаны судом умершими. Согласно новым правилам, срок подачи документов на получение такой помощи начинается со дня вступления в законную силу судебного решения о смерти военного, а не от даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти.

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Этот шаг направлен на обеспечение справедливости и социальной защиты семей погибших защитников, поскольку ранее многие семьи не успевали оформить необходимые документы и теряли право на помощь из-за длительных судебных процедур.

Помощь семьям без вести пропавших военнослужащих: перечень документов

Процедура оформления этих выплат регулируется постановлением Кабмина №884.

Чтобы получить такие выплаты, необходимо обратиться к командиру воинской части и предоставить пакет документов:

все страницы паспорта или других документов, принадлежащие несовершеннолетним членам семьи;

понадобятся справки о регистрации с места жительства, то есть прописка. Если она есть в паспорте, то эта справка не нужна;

свидетельство о браке и о рождении детей, если военнопленный женат и имеет детей;

идентификационный номер.

Такая выплата осуществляется в соответствии с заявлением члена семьи на имя командира. В течение 15 дней командир принимает решение о предоставлении выплат или отказе. Стоит понимать, что отказ можно обжаловать в суде.

Кто может получить выплаты для семей пленных и пропавших без вести

Прежде всего такая помощь предназначена членам семей военнопленных или без вести пропавших.

Получить помощь могут:

жена или муж, совершеннолетние дети, проживающие с военным (только в том случае, если нет жены или мужа);

опекуны, попечители или усыновители несовершеннолетних детей;

лица, находящиеся на содержании военного;

родители, если нет жены, мужа и детей.

Если одно из лиц отказывается от помощи, то ее могут разделить равномерно между другими членами семьи, которые имеют право на получение выплат.

Какой размер денежного обеспечения пленных и пропавших без вести

За каждым пропавшим без вести или военным, который находится в плену, сохраняется размер выплат, в соответствии с окладом, который им назначался во время службы. Выплаты могут включать оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет и другие дополнительные виды денежного обеспечения.

Когда семьи смогут получить выплаты без вести пропавшим военным

Такая выплата назначается до дня их освобождения из плена включительно. Деньги будут выплачиваться до тех пор, пока лицо не признают погибшим в судебном порядке и не исключат из списков личного состава воинской части. Но суд имеет право военных, пропавших без вести, признать погибшими после того, как истекут два года со дня прекращения военного положения. В судебном порядке пропавшего человека могут объявить умершим раньше, в зависимости от деталей дела.

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