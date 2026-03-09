Міністерство внутрішніх справ відкрило онлайн-розділ Впізнання за татуюванням, щоб прискорити ідентифікацію людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Впізнання зниклих безвісти за татуюваннями: що відомо

Користувачі можуть переглянути на сайті ескізи татуювань і місця їх розташування на тілі.

Зараз дивляться

На порталі Єдине вікно для громадян буде оприлюднений каталог ескізів тілесних малюнків із чіткою структурою.

Користувачі можуть відфільтрувати потрібну інформацію. Пошук доступний за кількома параметрами:

категорія татуювання – наприклад, тексти, портрети, військова символіка та інші;

тип татуювання;

місце розташування та частина тіла;

пошук за описом.

Щоб відкрити каталог, у переліку послуг потрібно обрати категорію Розшук, після цього відкрити розділ Впізнання за татуюванням.

У цьому розділі публікують ескізи татуювань з неідентифікованих тіл, які передали Україні в межах репатріаційних та евакуаційних заходів.

На сторінці кожного ескізу зазначені його номер, категорія, тип, опис, місце розташування на тілі та дата внесення до реєстру.

Якщо татуювання має значну схожість із тим, яке було на тілі людини, що зникла безвісти, потрібно:

зателефонувати на гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за номером 1698;

або надіслати повідомлення на електронну пошту taty_bezvisty@mvs.gov.ua.

У листі потрібно вказати ПІБ, контактний номер, дані зниклої людини, номер ескізу татуювання та інші деталі, які можуть допомогти з ідентифікацією.

Також можна додати фото татуювань зниклої людини.

Нагадаємо, в Україні родичі військовослужбовців, які потрапили у полон або зникли безвісти, можуть отримувати грошові виплати. Їх нараховують із суми грошового забезпечення захисників.

Фото: Коордштаб

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.