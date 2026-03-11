В обновленный рейтинг самых богатых людей мира издания Forbes вошли семеро украинцев. Состояние некоторых из них сократилось.

Об этом сообщает Forbes.

Рейтинг Forbes самых богатых украинцев

Так, первую строчку среди самых богатых украинцев занимает владелец групп ДТЭК и Метинвест Ринат Ахметов с состоянием в $7,8 млрд. В прошлом году он имел $7,9 млрд. В глобальном рейтинге Ахметов занимает 472 место, а в 2025 году был на 390 месте.

На втором месте среди самых богатых украинцев — Виктор Пинчук, владелец инвестиционно-промышленной группы Интерпайп. По состоянию на март 2026 года его состояние оценивается в $2,8 млрд, а в прошлом году он имел $3,2 млрд. В мировом рейтинге за год он опустился с 1141 на 1504 место.

На миллиард за год выросло состояние соучредителя финтех-компании Revolut Влада Яценко — с $1,2 млрд до $2,2 млрд. В прошлом году в мировом списке Forbes Влад Яценко занимал 2623 место, а в 2026 году уже 1913-е.

Бывший президент Украины Петр Порошенко занимает четвертое место в национальном рейтинге. Однако за год его состояние снизилось с $1,8 млрд в 2025 году до $1,5 млрд в 2026-м. В глобальном рейтинге Петр Порошенко занимает 2600-е место.

Основатель агрохолдинга Kernel Андрей Веревский также сократил свое состояние за год: с $1,4 млрд до $1,2 млрд. В глобальном рейтинге он опустился на 3017 место, тогда как в 2025-м был на 2356-м.

Состояние бизнесменов Вадима Новинского и Константина Жеваго почти не изменилось и составляет около $1,2 млрд у каждого. Однако оба потеряли позиции в мировом рейтинге Forbes: в 2025 году они занимали 2623 место, а в 2026 году уже 3017-е.

Рейтинг миллиардеров в мире

По данным Forbes, количество долларовых миллиардеров в мире выросло до рекордных 3428 человек.

Самым богатым человеком планеты остается руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его капитал составляет $839 млрд. Далее следуют соучредители Google – Ларри Пейдж с состоянием $257 млрд и Сергей Брин с $237 млрд.

Американский президент Дональд Трамп также увеличил свой капитал – на 27%, до $6,5 млрд. Он занимает 645 место в мировом рейтинге самых богатых людей.

В этом году в рейтинг самых богатых людей мира вошли рэпер Dr. Dre с состоянием $1 млрд, певица Бейонсе ($1 млрд) и теннисист Роджер Федерер ($1,1 млрд), брат Илона Маска Кимбал Маск ($1,4 млрд).

В рейтинг Forbes 2026 года вошли 155 россиян, что на 9 больше, чем в 2025 году. Среди самых богатых россиян — совладелец Северстали Алексей Мордашов, президент холдинга Интеррос и Норильского никеля Владимир Потанин, совладелец Лукойла Вагит Алекперов, крупнейший акционер газовой компании Новатек и нефтехимического холдинга Сибур Леонид Михельсон, а также олигарх Сулейман Керимов.

В совокупности все участники рейтинга владеют рекордными $20,1 трлн, что на $4 трлн больше, чем в прошлом году.

