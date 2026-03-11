До оновленого рейтингу найбагатших людей світу видання Forbes увійшло семеро українців. Статки деяких із них скоротилися.

Про це повідомляє Forbes.

Рейтинг Forbes найбагатших українців

Так, першу сходинку серед найбагатших українців тримає власник груп ДТЕК і Метінвест Рінат Ахметов зі статками у $7,8 млрд. Минулоріч він мав $7,9 млрд. У глобальному рейтингу Ахметов посідає 472 місце, а у 2025 році був на 390 місці.

Зараз дивляться

На другому місці серед найбагатших українців — Віктор Пінчук, власник інвестиційно-промислової групи Інтерпайп. Станом на березень 2026 року його статки оцінюються у $2,8 млрд, а торік він мав $3,2 млрд. У світовому рейтингу за рік він опустився з 1141 на 1504 місце.

На мільярд за рік зросли статки у співзасновника фінтех-компанії Revolut Влада Яценка — з $1,2 млрд до $2,2 млрд. Минулого року у світовому списку Forbes Влад Яценко займав 2623 місце, а у 2026 році вже 1913-те.

Колишній президент України Петро Порошенко посідає четверте місце у національному рейтингу. Проте за рік його статки знизилися з $1,8 млрд у 2025 році до $1,5 млрд у 2026-му. У глобальному рейтингу Петро Порошенко посідає 2600-те місце.

Засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський також скоротив свої статки за рік: з $1,4 млрд до $1,2 млрд. У глобальному рейтингу він опустився на 3017 місце, тоді як у 2025-му був на 2356-му.

Статки бізнесменів Вадима Новинського та Костянтина Жеваго майже не змінилися і становлять близько $1,2 млрд у кожного. Проте обидва втратили позиції у світовому рейтингу Forbes: у 2025 році вони займали 2623 місце, а у 2026 році вже 3017-те.

Рейтинг мільярдерів у світі

За даними Forbes, кількість доларових мільярдерів у світі зросла до рекордних 3428 осіб.

Найбагатшою людиною планети залишається керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск. Його капітал становить $839 млрд. Далі йдуть співзасновники Google – Ларрі Пейдж зі статком $257 млрд та Сергій Брін із $237 млрд.

Американський президент Дональд Трамп також збільшив свій капітал – на 27%, до $6,5 млрд. Він займає 645 місце у світовому рейтингу найбагатших людей.

Цього року до рейтингу найбагатших людей світу увійшли репер Dr. Dre зі статком $1 млрд, співачка Бейонсе ($1 млрд) та тенісист Роджер Федерер ($1,1 млрд), брат Ілона Маска Кімбал Маск ($1,4 млрд).

До рейтингу Forbes 2026 року увійшли 155 росіян, що на 9 більше, ніж у 2025 році. Серед найбагатших росіян — співвласник Северстали Олексій Мордашов, президент холдинга Интеррос та Норильского нікелю Володимир Потанін, співвласник Лукойлу Вагіт Алекперов, найбільший акціонер газової компанії Новатек та нафтохімічного холдингу Сибур Леонід Михельсон, а також олігарх Сулейман Керімов.

У сукупності усі учасники рейтингу володіють рекордними $20,1 трлн, що на $4 трлн більше, ніж торік.

Джерело : Forbes

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.