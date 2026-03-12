Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13071, упростив волонтерам-иностранцам процедуру получения вида на временное жительство.

Рада приняла законопроект №13071 для волонтеров-иностранцев

Законопроект №13071 о внесении изменений в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства предусматривает отмену визовых требований для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтерами, на период действия военного положения.

Этот законопроект на пленарном заседании 12 марта поддержали 254 народных депутата (при необходимом минимуме 226 голосов). Ни один нардеп не проголосовал против, один парламентарий воздержался.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, упрощенная процедура получения вида на временное жительство в Украине распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые являются гуманитарными работниками и волонтерами и участвуют в гуманитарном реагировании для помощи пострадавшему гражданскому населению в период действия военного положения и в течение одного года после него.

В то же время действие закона не будет распространяться на граждан Российской Федерации.

Кроме того, законопроект отменяет обязанность оформления этой категорией лиц долгосрочной визы для получения вида на временное жительство в Украине на время военного положения и в течение одного года после его отмены или прекращения.

Ожидается, что данное решение поспособствует повышению доверия волонтерского общества и гуманитарных организаций к государству, обеспечению устойчивого и эффективного процесса оказания гуманитарной помощи. А также это позволит снизить негативные социально-экономические последствия для населения и усилить обороноспособность государства.

Также прогнозируется, что этот законопроект будет способствовать улучшению международного имиджа Украины и увеличит количество иностранных волонтеров в сферах, которые важны для защиты государства и восстановления.

Напомним, что 5 мая 2025 года Рада 277 голосами поддержала законопроект №13071, а 29 января 2026 года парламентский Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом.

