Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому законопроєкт №13071, спростивши процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання волонтерам-іноземцям.

Законопроєкт №13071 про внесення змін до закону “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” передбачає скасування візових вимог для іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами, на період дії воєнного стану.

Цей законопроєкт на пленарному засіданні 12 березня підтримали 254 народні депутати (за необхідного мінімуму 226 голосів). Жоден нардеп не проголосував проти, один парламентарій утримався.

Згідно пояснювальної записки до законопроєкту, спрощена процедура отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні розповсюджується на іноземців та осіб без громадянства, які є гуманітарними працівниками та волонтерами та беруть участь у гуманітарному реагуванні для допомоги постраждалому цивільному населенню у період дії воєнного стану та протягом одного року після його скасування чи припинення.

Водночас дія Закону не поширюватиметься на громадян Російської Федерації.

Крім того, законопроєкт скасовує обов’язок оформлення цією категорією осіб довгострокової візи для отримання посвідки тимчасове проживання в Україні на час воєнного стану та протягом одного року після його скасування чи припинення.

Очікується, що таке рішення сприятиме підвищенню довіри волонтерської спільноти та гуманітарних організацій до держави, забезпеченню сталого та ефективного процесу надання гуманітарної допомоги. А це у свою чергу дозволить знизити негативні соціально-економічні наслідки для населення та підсилити обороноздатність держави.

Також прогнозується, що цей законопроєкт сприятиме покращенню міжнародного іміджу України та збільшить кількість іноземних волонтерів у сферах, які є важливими для захисту держави і відновлення.

Нагадаємо, що 5 травня 2025 року Рада 277 голосами підтримала законопроєкт №13071, а 29 січня 2026 року парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій рекомендував Верховній Раді ухвалити його у другому читанні та у цілому.

