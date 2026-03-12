З 1 вересня 2025 року в Україні розпочався перший етап пілотного впровадження реформи старшої школи. На цьому етапі участь беруть 30 ліцеїв із 19 областей, де учні вже знайомляться з новою моделлю вибору профілів та предметів.

Основна мета першого етапу – апробація нових програм і підготовка школярів до формування власної освітньої траєкторії, яка стане обов’язковою у старшій школі з 2027 року.

Другий етап пілотування стартує 1 вересня 2026 року і передбачає залучення більшої кількості ліцеїв по всій країні. Цей етап дозволяє школам перевірити роботу академічних та професійних напрямів навчання, а учням – обирати профілі та курси відповідно до власних інтересів та планів на майбутнє.

Петиція проти реформи НУШ

Не всі українці підтримують ці зміни. На урядовому порталі була опублікована петиція про тимчасове призупинення реформи НУШ, яка вже зібрала необхідні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували 19 лютого, її авторка – Оксана Качур.

Документ містить прохання призупинити реформу на період воєнного стану та у перехідний час після його завершення. Крім того, авторка пропонує переглянути підхід до реалізації реформи, враховуючи проблеми на місцях та забезпечення рівного доступу учнів до освіти.

Авторка вважає, якщо не врахувати реальні умови, багато громад можуть залишитися без старших класів. Вона додала, що довезення старшокласників до академічних ліцеїв в інших населених пунктах може негативно вплинути на їхнє здоров’я та якість навчання.

Петиція передбачає, що дев’ятикласники мають отримати можливість продовжувати навчання у своїх рідних школах у 10 та 11 класах.

Реформа старшої школи: що передбачає

З 2027 року старша школа в Україні має запрацювати за 12-річною системою. Старша профільна школа передбачає два основні напрями навчання – академічний та професійний.

Пілотні ліцеї вже тестують ці напрями, а також нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів. Участь у пілоті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагає учням визначитися з профілем, планувати навчання та формувати власну освітню траєкторію.

Реформа НУШ 2026: пілотні ліцеї та їх відбір

З 1 вересня 2026 року у другому етапі пілотування старшої школи участь візьмуть 79 ліцеїв із 23 областей України та Києва. Вибір закладів здійснювала комісія при Міністерстві освіти і науки України.

Для участі в пілоті ліцеї подавали заявки, отримували письмову згоду батьків учнів і відповідали певним критеріям – потужності закладу, формі навчання (очна чи дистанційна), профільним напрямам і мові навчання.

Пілотні ліцеї надають учням можливість обирати академічний або професійний профіль, формувати свій навчальний план і отримувати консультації кар’єрного радника.

Кожен заклад отримує фінансування на обладнання кабінетів і лабораторій у межах субвенції НУШ. Загалом у другому етапі пілотування очікується участь 150 ліцеїв, включно з 79 відібраними закладами.

