На сегодня поступили запросы от шести стран Ближнего Востока, в частности из Иордании, о помощи украинских военных экспертов.

Об этом в Париже заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Запрос от стран Ближнего Востока

— В конце недели военные и секретарь СНБО (Рустем Умеров, — Ред.) вернутся. Будет полный доклад. На сегодня у нас есть запрос от шести стран о помощи. Экспертов мы отправили в три страны, и отдельно есть запрос от Иордании, — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции.

По его словам, после возвращения наших военных в Украину станет понятен объем помощи, которую ожидают от нас партнеры.

Президент подчеркнул, что страны Ближнего Востока и США имеют определенное количество дронов-перехватчиков, однако все это не работает без украинских пилотов и без специального программного обеспечения.

— Эта система есть только у нас. Она официальная — есть в Вооруженных силах Украины. И поэтому все понимают, что десятки и сотни перехватчиков не выравнивают ситуацию. Это системная защита. Именно эксперты по системной защите противовоздушной обороны (ПВО), применению “малой” ПВО и полетели в эти страны Ближнего Востока, — отметил глава государства.

10 марта Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров направился в страны Ближнего Востока для переговоров по вопросам защиты от воздушных угроз со стороны Ирана, в частности иранских ударных дронов. По словам президента, Умеров посетит несколько стран Ближнего Востока.

Владимир Зеленский отметил, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке рассчитывает получить дефицитные ракеты для систем Patriot – PAC-2, PAC-3.

