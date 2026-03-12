Отправка экспертов в страны Ближнего Востока будет зависеть от возможностей Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте.

Зеленский о помощи Украины странам Ближнего Востока

По словам Зеленского, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что партнеры очень довольны сотрудничеством с украинскими экспертами.

– Если понадобится еще отправить – мы будем смотреть на наши возможности, потому что у нас война, которая никуда не делась. Но я думаю, что весь этот опыт точно важен, – утверждает президент Украины.

Как отметил Зеленский, он сегодня общался с украинской группой, которая находится вместе с нашими военными на Ближнем Востоке.

В частности, секретарь СНБО Умеров рассказал президенту, что партнеры очень довольны сотрудничеством с Украиной.

10 марта Зеленский сообщил, что профессиональные украинские команды для защиты от беспилотников Shahed прибудут для помощи в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

В этот же день секретарь СНБО Умеров отправился в страны Ближнего Востока для переговоров о защите региона от воздушных угроз со стороны Ирана, уточнил президент Украины.

