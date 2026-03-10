На этой неделе украинские укомплектованные команды для защиты от Шахедов прибудут для помощи в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время брифинга с журналистами.

Украина отправила экспертов на Ближний Восток

— Что касается ситуации на Ближнем Востоке – мы отправили наши три команды. Команды профессиональные, укомплектованные. Они на этой неделе все три будут в трех разных странах. Первые три страны, куда мы это отправили по нашим договоренностям, – это Катар, Эмираты, Саудовская Аравия, – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что в обмен на помощь на Ближнем Востоке рассчитывает получить прежде всего дефицитные ракеты для систем Patriot.

— Прежде всего, мы поднимаем вопрос о дефицитных для нас ракетах для систем противовоздушной обороны. Мы говорим PAC-2, PAC-3. А в целом, вы знаете, что еще год назад мы предлагали США Drone deal (Соглашение по дронам. – Ред.), который состоял из перехватчиков и не только, – рассказал Зеленский в ответ на вопрос, что Украина получит в обмен на помощь на Ближнем Востоке.

Президент отметил, что Украина не имеет достаточно средств, чтобы профинансировать все свои возможности по производству дронов.

— В принципе, мы это предлагали прежде всего американцам, нашим партнерам, – напомнил глава государства.

Зеленский добавил, что американские эксперты признают эффективность украинского опыта в противодействии Шахедам.

— Абсолютно все американские эксперты, знакомые и незнакомые, все понимают, что сбивание массированных атак Шахедами — это то, с чем может реально помочь только украинский опыт, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сами по себе дроны-перехватчики не работают без украинских наработок.

— Даже те страны, которые покупали дроны-перехватчики, уже разобрались, что без наших военных, наших операторов, нашего софта, радарного поля и многих других нюансов они просто не работают, — сказал президент.

