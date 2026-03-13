На сьогодні є запит від шести країн Близького Сходу, зокрема з Йорданії, щодо допомоги українських військових експертів.

Про це у Парижі заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з французьким колегою Еммануелем Макроном.

— В кінці тижня військові та секретар РНБО (Рустем Умєров, — Ред.) повернуться. Буде повна доповідь. Ми маємо запит на сьогодні від шести країн щодо допомоги. Експертизу ми відправили в три країни, і окремо є запит щодо Йорданії, — сказав Зеленський на спільній пресконференції.

За його словами, після повернення наших військових в Україну буде зрозумілий обсяг допомоги, яку очікують від нас партнери.

Президент наголосив, що країни Близького Сходу та США мають певну кількість дронів-перехоплювачів, проте те все не працює без українських пілотів та без спеціального програмного забезпечення.

— Ця система є тільки у нас. Вона офіційна — є в Збройних силах України. І тому всі розуміють, що десятки і сотні перехоплювачів не вирівнюють ситуацію. Це системний захист. Саме експерти в системному захисті протиповітряної оборони (ППО), застосування “малої” ППО і полетіли в ці країни Близького Сходу, — зазначив очільник держави.

10 березня Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умєров вирушив у країни Близького Сходу для переговорів з питань захисту від повітряних загроз з боку Ірану, зокрема іранських ударних дронів. За словами президента, Умєров відвідає декілька країн Близького Сходу.

Володимир Зеленський зазначив, що в обмін на допомогу на Близькому Сході розраховує отримати дефіцитні ракети для систем Patriot – PAC-2, PAC-3.

