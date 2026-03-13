Укрпочта — один из самых популярных перевозчиков в Украине. Многие украинцы выбирают этот способ доставки как по Украине, так и в другие страны. С помощью Укрпочты можно пересылать пакеты и бандероли. Однако не всегда есть возможность их вовремя забрать. Сколько хранится посылка на Укрпочте и сколько стоит платное хранение — читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько хранится посылка на Укрпочте

Отправление Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт и Укрпочта Документы, которое не было вовремя вручено получателю (к которому также отсутствует распоряжение отправителя или адресата) хранится в отделении почты или в помещении участка курьерской доставки в течение 14 календарных дней. Этот срок отсчитывается от даты его поступления в отделение почтовой связи.

Не врученные простые почтовые отправления (если их невозможно вложить в почтовый ящик) и не врученные заказные почтовые отправления (кроме отправлений с пометкой Судебная повестка) хранятся в течение 14 календарных дней со дня их поступления.

Сейчас смотрят

Если в течение трех рабочих дней после информирования адресат (физическое лицо) не явился за получением заказного письма с пометкой Судебная повестка, отправление возвращается не позднее чем в течение следующего рабочего дня.

В случае отсутствия адресата юридического лица по указанному на заказном письме с пометкой Судебная повестка адресу отправление возвращается не позднее, чем в течение следующего рабочего дня.

Международные почтовые отправления, поступившие в Украину, хранятся на Укрпочте в течение одного месяца со дня их поступления. За каждые сутки хранения почтовых отправлений более 5 рабочих дней от даты поступления отправления в почтовое отделение начисляется дополнительная плата в соответствии с действующими тарифами.

За хранение рекомендованного мелкого пакета с массой свыше 500 г, рекомендованного мешка М, отправления с объявленной ценностью с массой свыше 500 г и посылки (в том числе по заявлению адресата) свыше пяти рабочих дней после поступления отправления (за каждый следующий день хранения) с получателя взимается плата в соответствии с действующими тарифами. В то же время день поступления отправления в объект почтовой связи и день вручения не учитываются.

Срок хранения отправлений можно продлить по письменному заявлению отправителя или адресата (за дополнительную плату):

отправление Укрпочта Стандарт — до двух месяцев со дня его поступления в отделение почтовой связи;

отправление Укрпочта Экспресс — до 28 календарных дней со дня его поступления в объект почтовой связи.

Сколько стоит платное хранение посылки на Укрпочте 2026

Бесплатно отправление может находиться в почтовом отделении до 5 рабочих дней. После этого за хранение придется заплатить согласно действующим тарифам Укрпочты (день выдачи не учитывается).

Начиная с пятого дня после прибытия отправления, Укрпочта начинает взимать плату за хранение. Ее размер зависит от типа посылки, поэтому для стандартных пакетов 10 грн в сутки. Окончательная сумма также может варьироваться в зависимости от веса отправления, но обычно не превышает 50 грн.

Хотя цифры не слишком большие, узнать о дополнительной оплате уже на месте — неприятная неожиданность.

Максимальный срок хранения на Укрпочте составляет 30 дней, после этого посылку вернут отправителю.

Если человек не может забрать посылку в течение этого периода, тогда надо написать заявление и срок хранения будет продлен до 60 дней (за дополнительную плату).

Также можно обратиться на горячую линию по номеру: 0 800 300 545.

Источник: Укрпочта

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.