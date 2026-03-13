Укрпошта — один із найпопулярніших перевізників в Україні. Багато українців обирають цей спосіб доставлення як по Україні, так і в інші країни. За допомогою Укрпошти можна пересилати пакети та бандеролі. Однак не завжди є можливість їх вчасно забрати.

Скільки зберігається посилка на Укрпошті

Відправлення Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт та Укрпошта Документи, яке не було вчасно вручене отримувачу (до якого також відсутнє розпорядження відправника чи адресата) зберігається у відділенні пошти або в приміщенні дільниці кур’єрської доставки протягом 14 календарних днів. Цей термін відраховується від дати його надходження до відділення поштового зв’язку.

Не вручені прості поштові відправлення (якщо їх неможливо вкласти до поштової скриньки) та не вручені рекомендовані поштові відправлення (крім відправлень з позначкою Судова повістка) зберігаються протягом 14 календарних днів з дня їх надходження.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат (фізична особа) не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою Судова повістка, відправлення повертається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня.

У разі відсутності адресата юридичної особи за вказаною на рекомендованому листі з позначкою Судова повістка адресою відправлення повертається не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня.

Міжнародні поштові відправлення, які надійшли в Україну, зберігаються на Укрпошті протягом одного місяця з дня їх надходження.

За кожну добу зберігання поштових відправлень понад 5 робочих днів від дати надходження відправлення до поштового відділення нараховується додаткова плата відповідно до чинних тарифів.

За зберігання рекомендованого дрібного пакета з масою понад 500 г, рекомендованого мішка М, відправлення з оголошеною цінністю з масою понад 500 г та посилки (в тому числі за заявою адресата) понад п’ять робочих днів після надходження відправлення (за кожен наступний день зберігання) з одержувача стягується плата відповідно до чинних тарифів. Водночас день надходження відправлення до об’єкта поштового зв’язку та день вручення не враховуються.

Термін зберігання відправлень можна продовжити за письмовою заявою відправника чи адресата (за додаткову плату):

відправлення Укрпошта Стандарт — до двох місяців із дня його надходження до відділення поштового зв’язку;

відправлення Укрпошта Експрес — до 28 календарних днів із дня його надходження до об’єкта поштового зв’язку.

Скільки коштує платне зберігання посилки на Укрпошті 2026

Безкоштовно відправлення може лежати в поштовому відділенні до 5 робочих днів. Після цього за зберігання доведеться заплатити згідно з чинними тарифами Укрпошти (день видачі не враховується).

Починаючи з п’ятого дня після прибуття відправлення, Укрпошта починає стягувати плату за зберігання. Її розмір залежить від типу посилки, тож для стандартних пакунків 10 грн на добу. Остаточна сума також може варіюватися залежно від ваги відправлення, але зазвичай не перевищує 50 грн.

Хоча цифри не надто великі, дізнатися про додаткову оплату вже на місці — неприємна несподіванка.

Максимальний термін зберігання на Укрпошті становить 30 днів, після цього посилку повернуть відправнику.

Якщо людина не може забрати посилку протягом цього періоду, тоді треба написати заяву й термін зберігання буде продовжено до 60 днів (за додаткову плату).

Також можна звернутися на гарячу лінію за номером: 0 800 300 545.

Джерело: Укрпошта

