В мае 2023 года Кабинет министров Украины ограничил численность сотрудников Национальной полиции. О том, какие существуют законодательные ограничения и сколько на самом деле людей служит в полиции, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько полицейских в Украине: законодательные ограничения

Согласно постановлению Кабинета министров №450, численность сотрудников Национальной полиции Украины не может быть больше 141 330 человек. В их числе:

работники центрального аппарата – 3 тыс. человек, в том числе госслужащих – 400 человек;

сотрудники территориальных органов (без полиции охраны) – 138 330 человек, в том числе 4 тыс. госслужащих.

Сколько полицейских в Украине: реальные цифры

По состоянию на начало 2026 года в Украине работает около 100 тысяч полицейских. Четверть из них — женщины. Кроме того, в рядах Национальной полиции служит 13,5 тысячи молодых правоохранителей в возрасте до 25 лет. Об этом во время встречи с журналистами 15 января сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, значительная часть полицейских сейчас работает в регионах, которые находятся вблизи линии боевых действий. Речь идет примерно о 42 тысячах правоохранителей, выполняющих свои задачи в прифронтовых областях.

В то же время часть из них непосредственно участвует в боевых действиях. Как отметил Игорь Клименко, 8 800 полицейских служат в боевых подразделениях на фронте. Все они отправились туда добровольно и перед отправкой прошли необходимую военную подготовку.

Министр пояснил, что правоохранители, как и мобилизованные военные, проходят обучение на полигонах, где осваивают необходимые навыки для службы в зоне боевых действий.

Клименко также рассказал, что некоторые стрелковые батальоны полиции проходили подготовку при участии инструкторов из подразделения Азов.

Среди подразделений, выполняющих боевые задачи, есть, в частности, штурмовое подразделение Лють, а также стрелковые формирования. Всего в стрелковых подразделениях служит около 3,5 тысячи полицейских.

В настоящее время эти подразделения выполняют задачи на различных направлениях на востоке Украины, в частности вблизи Константиновки, Дружковки и Торецка. Кроме того, полицейские вместе с пограничниками участвуют в охране государственной границы с Беларусью.

