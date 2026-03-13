У травні 2023 року Кабінет міністрів України обмежив чисельність співробітників Національної поліції. Про те, які існують законодавчі обмеження та скільки насправді людей служить у поліції, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки поліцейських в Україні: законодавчі обмеження

Згідно з постановою Кабінету міністрів №450, чисельність співробітників Національної поліції України не може перевищувати 141 330 осіб. В тому числі:

працівники центрального апарату – 3 тис. осіб, зокрема держслужбовців – 400 осіб;

співробітники територіальних органів (без поліції охорони) – 138 330 осіб, у тому числі 4 тис. держслужбовців.

Скільки поліцейських в Україні: реальні цифри

Станом на початок 2026 року в Україні працює близько 100 тисяч поліцейських. Чверть із них — жінки. Крім того, у лавах Національної поліції служить 13,5 тисячі молодих правоохоронців віком до 25 років. Про це під час зустрічі з журналістами 15 січня повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, значна частина поліцейських зараз працює у регіонах, які знаходяться поблизу лінії бойових дій. Йдеться приблизно про 42 тисячі правоохоронців, які виконують свої завдання у прифронтових областях.

Водночас частина з них безпосередньо бере участь у бойових діях. Як зазначив Ігор Клименко, 8 800 поліцейських служать у бойових підрозділах на фронті. Усі вони поїхали туди добровільно та перед відправленням пройшли необхідну військову підготовку.

Міністр пояснив, що правоохоронці, як і мобілізовані військові, проходять навчання на полігонах, де опановують необхідні навички для служби у зоні бойових дій.

Клименко також розповів, що деякі стрілецькі батальйони поліції проходили підготовку за участі інструкторів із підрозділу Азов.

Серед підрозділів, які виконують бойові завдання, є, зокрема, штурмовий підрозділ Лють, а також стрілецькі формування. Загалом у стрілецьких підрозділах служить близько 3,5 тисячі поліцейських.

Наразі ці підрозділи виконують завдання на різних напрямках на сході України, зокрема поблизу Костянтинівки, Дружківки та Торецька. Окрім цього, поліцейські разом із прикордонниками беруть участь в охороні державного кордону з Білоруссю.

