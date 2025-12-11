Зимнее поступление на так называемый нулевой курс в украинских университетах введут уже в этом сезоне.

Программа нулевой курс стартует уже этой зимой

– Зимнее поступление на нулевой курс – это абсолютно правильный ответ государства на вызовы, которые сегодня стоят перед украинской молодежью. Мы планируем, что эта возможность будет доступна для наших молодых людей уже этой зимой, – отметил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в эфире национального телемарафона.

По его словам, нулевой курс сравним с подготовительным отделением.

Цель программы – интегрировать молодежь в студенческие сообщества, помочь сделать осознанный выбор и подготовиться к составлению НМТ и поступлению в университет вместе с сообществом вуза.

Участники курса смогут получить дополнительно до 15 баллов, которые повысят шансы на бюджетное место или государственный грант.

Эти баллы можно будет использовать только при поступлении в университет, где проходил нулевой курс.

Трофименко добавил, что целевой аудиторией проекта станут, в частности, молодые люди с временно оккупированных территорий, военнослужащие, которые возвращаются из плена или увольняются со службы, а также пропустившие основную вступительную кампанию.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину упростить условия поступления в университеты, в частности, ввести зимнюю вступительную кампанию.

В сентябре министр образования Оксен Лисовой сообщил, что ведомство инициирует нулевой курс для абитуриентов, не составивших НМТ.

Детали о новой программе от МОН

Кабинет министров дал зеленый свет новой модели зимнего поступления, предложенной президентом Украины. Речь идет о запуске экспериментальной подготовительной программы, которая будет работать по расширенным форматам и открывать для абитуриентов дополнительные возможности.

Университеты начнут набор на короткие подготовительные курсы продолжительностью 3-6 месяцев, главной целью которых станет подготовка к НМТ. Обязательными предметами определены украинский язык, математика и история Украины.

К ним добавляется еще один курс на выбор: иностранный язык, естественный цикл или литература — каждый объемом по 90 часов. Формат обучения возможен как очный, так и дистанционный.

По словам министра образования и науки Оксена Лисового, эта модель создана, чтобы максимально упростить доступ к украинскому высшему образованию в условиях войны.

Зимний прием призван стать переходным звеном между школой и университетом — особенно для молодежи из прифронтовых регионов, военных и тех, кто нуждается в дополнительной поддержке. Обучение стартует с нулевого уровня, позволяя восстановить знания и уменьшить пробелы, которые могут сказаться на дальнейшем обучении.

Государство обеспечит адресную помощь тем категориям абитуриентов, которые находятся в самых сложных условиях: жителям временно оккупированных территорий, ветеранам и военным. Для них предусмотрено грантовое финансирование, стипендии (для тех, кто будет учиться очно), а при необходимости — и покрытие расходов на проживание в общежитии. Цель — минимизировать образовательные потери и сделать путь в университет более безопасным и прогнозируемым.

Университет стоит выбирать заранее, а подготовительное отделение фактически будет работать как нулевой курс. Если абитуриент продолжит обучение именно в этом заведении, он сможет получить до 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при поступлении на первый курс — в зависимости от специальности. Это позволяет значительно усилить результаты НМТ и плавно перейти к студенческой жизни.

МОН призывает будущих абитуриентов внимательно следить за информацией на сайтах выбранных университетов о старте набора, графиках и условиях участия для льготных категорий.

Источник : Минобразования

