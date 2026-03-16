Борьба с сексуальными домогательствами в армии: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, направленный на совершенствование механизмов обеспечения военной дисциплины и предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств в армии.
Информация о подписании документа обнародована на сайте Верховной Рады Украины.
Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины.
Новые положения устанавливают обязанность военнослужащих действовать с честью и достоинством, уважать права и достоинство каждого человека и выполнять требования законодательства о равных правах и возможностях женщин и мужчин.
Закон запрещает военным допускать или терпеть недостойное поведение.
Речь идет как о вербальных, так и о невербальных действиях, связанных с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места проживания.
Документ также определяет обязанность предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.
Если военнослужащий получает информацию о фактах дискриминации, сексуальных домогательствах или насилии, он должен сообщить об этом в соответствующее подразделение или советнику по гендерным вопросам.
Кроме того, закон обязывает командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.
В частности, командир должен принять меры для задержания подчиненного, если тот совершает правонарушение или пытается его совершить.
Верховная Рада приняла законопроект 25 февраля.