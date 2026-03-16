Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13037, направленный на совершенствование механизмов обеспечения военной дисциплины и предотвращения дискриминации и сексуальных домогательств в армии.

Информация о подписании документа обнародована на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский подписал закон о борьбе с домогательствами в ВСУ

Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины.

Сейчас смотрят

Новые положения устанавливают обязанность военнослужащих действовать с честью и достоинством, уважать права и достоинство каждого человека и выполнять требования законодательства о равных правах и возможностях женщин и мужчин.

Закон запрещает военным допускать или терпеть недостойное поведение.

Речь идет как о вербальных, так и о невербальных действиях, связанных с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места проживания.

Документ также определяет обязанность предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

Если военнослужащий получает информацию о фактах дискриминации, сексуальных домогательствах или насилии, он должен сообщить об этом в соответствующее подразделение или советнику по гендерным вопросам.

Кроме того, закон обязывает командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

В частности, командир должен принять меры для задержания подчиненного, если тот совершает правонарушение или пытается его совершить.

Верховная Рада приняла законопроект 25 февраля.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.