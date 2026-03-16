Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13037, який спрямований на вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни та запобігання дискримінації й сексуальним домаганням у війську.

Інформація про підписання документа оприлюднена на сайті Верховної Ради України.

Документ передбачає зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби Збройних сил України.

Нові положення встановлюють обов’язок для військовослужбовців діяти з честю та гідністю, поважати права і гідність кожної людини та виконувати вимоги законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків.

Закон забороняє військовим допускати або толерувати негідну поведінку.

Йдеться як про вербальні, так і про невербальні дії, пов’язані з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу або місця проживання.

Документ також визначає обов’язок запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи і недоторканості.

Якщо військовослужбовець отримує інформацію про факти дискримінації, сексуальних домагань або насильства, він має повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Крім того, закон зобов’язує командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої свободи та недоторканості.

Зокрема, командир повинен вжити заходів для затримання підлеглого, якщо той вчиняє правопорушення або намагається його вчинити.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 25 лютого.

