Графики отключений света 18 марта будут действовать для населения и промышленности
В среду, 18 марта, на территории всех областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроснабжения и ограничения мощности.
Обновлено в 14:33. Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 18 марта в Украине
Отмечается, что во всех регионах Украины применили графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) и почасовые отключения электроэнергии.
В то же время в отдельных областях Украины действуют аварийные отключения электроэнергии, которые отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В компании объяснили, что графики отключений электроэнергии — это вынужденные меры, связанные с массированными российскими ракетно-дроновыми атаками на энергосистему Украины.
В Укрэнерго утверждают, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому стоит следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.
В то же время в компании просят потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы.
14 марта первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские инженерные группы провели обследование комиссированных ТЭЦ в странах Европейского Союза, чтобы обеспечить необходимое для ремонта оборудование.