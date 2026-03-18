Графіки відключення світла 18 березня діятимуть для населення і промисловості
- У середу, 18 березня, через наслідки масованих російських атак в усіх областях України діятимуть графіки відключення світла та обмеження потужності.
- В Укренерго наголошують, що ситуація може змінюватися, тому закликають стежити за оновленнями обленерго та ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години.
У середу, 18 березня, на території всіх областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електропостачання та обмеження потужності.
Оновлено о 14:33. Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Зазначається, що в усіх регіонах України застосували графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та погодинних відключень електрики.
Водночас в окремих областях України діють аварійні знеструмлення, які скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
У компанії пояснили, що графіки відключення електрики – це вимушені дії внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.
В Укренерго стверджують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго.
Водночас у компанії просять споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно під час вечірніх годин.
14 березня перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що українські інженерні групи провели обстеження комісованих ТЕЦ у країнах Європейського Союзу, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання.