Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 19 марта: ВСУ ликвидировали 1 520 оккупантов, 32 артсистемы и 1 391 БпЛА
Потери врага на 19 марта 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 520 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 485-е сутки полномасштабной войны превысили 1,284 млн.
Потери РФ на 19 марта 2026 года
- личного состава — около 1 284 090 (+1 520);
- танков — 11 786;
- боевых бронированных машин — 24 233 (+4);
- артиллерийских систем — 38 538 (+32);
- реактивных систем залпового огня — 1 691 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 333;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 349;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 185 724 (+1 391);
- крылатых ракет — 4 468;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 84 129 (+155);
- специальной техники — 4 092 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 485-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
