Потери врага на 19 марта 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 520 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 485-е сутки полномасштабной войны превысили 1,284 млн.

Потери РФ на 19 марта 2026 года

личного состава — около 1 284 090 (+1 520);

танков — 11 786;

боевых бронированных машин — 24 233 (+4);

артиллерийских систем — 38 538 (+32);

реактивных систем залпового огня — 1 691 (+3);

средств противовоздушной обороны — 1 333;

самолетов — 435;

вертолетов — 349;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 185 724 (+1 391);

крылатых ракет — 4 468;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 84 129 (+155);

специальной техники — 4 092 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 485-е сутки.

