Потери врага на 19 марта 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 520 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 485-е сутки полномасштабной войны превысили 1,284 млн.

Сейчас смотрят

  • личного состава — около 1 284 090 (+1 520);
  • танков — 11 786;
  • боевых бронированных машин — 24 233 (+4);
  • артиллерийских систем — 38 538 (+32);
  • реактивных систем залпового огня — 1 691 (+3);
  • средств противовоздушной обороны — 1 333;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 349;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 185 724 (+1 391);
  • крылатых ракет — 4 468;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 84 129 (+155);
  • специальной техники — 4 092 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 485-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.