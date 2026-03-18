Взрывы в Одессе: повреждена многоэтажка в одном из районов города
В Одессе раздались взрывы – сообщалось о работе ПВО.
Взрывы в Одессе 18 марта: что известно
В Одессе поздно вечером 18 марта раздались взрывы. Известно, что город находился под атакой БпЛА, по ним работало ПВО.
– Прошу жителей Одессы находиться в безопасных местах! Работает ПВО! – проинформировал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Впоследствии руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате массированной вражеской атаки повреждены жилой многоэтажки в одном из районов города, а также нежилое здание в другом районе.
Все оперативные и экстренные службы работают на местах.
Информация о пострадавших уточняется.
В Воздушных силах ВСУ писали, что вражеские дроны находятся вблизи Одессы, идет боевая работа. Также сообщалось, что несколько БпЛА находятся в черте города.
К слову, поздно вечером 18 марта Россия также атаковала Львовскую область, зафиксированы разрушения здания Главного управления СБУ во Львовской области.
