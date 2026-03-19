Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 19 березня: ЗСУ ліквідували 1 520 окупантів, 32 артсистеми та 1 391 БпЛА
Втрати ворога на 19 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 520 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 485-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,284 млн.
Зараз дивляться
- особового складу – близько 1 284 090 (+1 520);
- танків – 11 786;
- бойових броньованих машин – 24 233 (+4);
- артилерійських систем – 38 538 (+32);
- реактивних систем залпового вогню – 1 691 (+3);
- засобів протиповітряної оборони – 1 333;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- безпілотників оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391);
- крилатих ракет – 4 468;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 129 (+155);
- спеціальної техніки – 4 092 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.