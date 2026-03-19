Втрати ворога на 19 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 520 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 485-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,284 млн.

Втрати ворога на 19 березня 2026 року

особового складу – близько 1 284 090 (+1 520);

танків – 11 786;

бойових броньованих машин – 24 233 (+4);

артилерійських систем – 38 538 (+32);

реактивних систем залпового вогню – 1 691 (+3);

засобів протиповітряної оборони – 1 333;

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391);

крилатих ракет – 4 468;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 129 (+155);

спеціальної техніки – 4 092 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

