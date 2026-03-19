Втрати ворога на 19 березня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 520 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 485-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,284 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 19 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 284 090 (+1 520);
  • танків – 11 786;
  • бойових броньованих машин – 24 233 (+4);
  • артилерійських систем – 38 538 (+32);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 691 (+3);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 333;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • безпілотників оперативно–тактичного рівня – 185 724 (+1 391);
  • крилатих ракет – 4 468;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 129 (+155);
  • спеціальної техніки – 4 092 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.