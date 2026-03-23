В Киеве и области применили экстренные отключения электроснабжения вечером 23 марта.

Аварийное отключение света в Киеве и области 23 марта

Как сообщает ДТЭК, по распоряжению Укрэнерго в Киеве и области применяются экстренные отключения электроэнергии.

Стоит отметить, что во время аварийных ограничений графики электроснабжения не действуют.

Сейчас смотрят

В Национальной энергетической компании Укрэнерго заявили, что в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате российских обстрелов.

По предварительным данным, сейчас не действуют обнародованные графики отключений в регионах, где ввели аварийные отключения.

– Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме, – говорится в сообщении.

Как утверждают в Укрэнерго, ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому потребителей призвали следить за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.