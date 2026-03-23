Украина пережила одну из самых сложных зим за последние годы. Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры отдельные регионы периодически оставались без света и тепла, а жители были вынуждены адаптироваться к сложным условиям.

Несмотря на это, энергосистема выстояла, а отопительный сезон в большинстве городов продолжался в штатном режиме.

Когда отключат отопление в Киеве в 2026 году, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Четкой даты заранее не определяют, ведь решение зависит прежде всего от погодных условий. Основные правила завершения отопительного сезона в Киеве в 2026 году устанавливает постановление Кабинета Министров №830.

Согласно ему, завершение отопительного сезона в Киеве происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток подряд.

По информации Киевской городской государственной администрации, во вторник, 24 марта, в столице завершится отопительный сезон. Такое решение городские власти приняли с учетом погодных условий и ожидаемого потепления, а также в целях более рационального использования энергоресурсов. Соответствующее распоряжение уже подписано.

В городской администрации отмечают, что своевременное завершение подачи тепла позволяет избежать лишних расходов для жителей в период, когда температура воздуха повышается.

Отключение жилого фонда начнется уже со вторника. В то же время объекты социальной сферы — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключаться индивидуально, в соответствии с заявками руководителей учреждений.

Начата подготовка к следующему отопительному сезону в Киеве

В КГГА уже начали подготовку к новому сезону. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.

По его словам, коммунальные службы работают над восстановлением поврежденной в результате атак инфраструктуры и параллельно прорабатывают возможности создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.

Как отметил Кличко, он инициировал заседание совета по энергетической безопасности и устойчивости столицы. В его состав вошли специалисты по энергетике и жилищно-коммунальной сфере, а также ученые и профильные эксперты.

Во время встречи обсудили восстановление объектов критической инфраструктуры, которые понесли повреждения, и возможность внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах города.

В то же время, по словам мэра, эксперты подчеркнули, что систему централизованного отопления Киева, крупнейшую в Европе, исторически построенную под работу крупных ТЭЦ, невозможно полностью заменить локальными источниками тепла. Именно поэтому город рассматривает альтернативные решения как дополнение, а не как полную замену существующей модели.

Кличко также подчеркнул, что Киев ищет варианты автономного питания энергосистемы, однако реализация таких проектов требует значительных финансовых ресурсов. В связи с этим столичные власти рассчитывают на поддержку государства и международных партнеров.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию когенерации — как инструмента дополнительной генерации электроэнергии для нужд критической инфраструктуры и городского хозяйства. Он подчеркнул, что внедрение современных альтернативных технологий должно происходить параллельно с модернизацией и усилением защиты централизованной системы теплоснабжения.

Кроме того, как сообщил мэр, к разработке четкой дорожной карты стабилизации энергоситуации в столице уже привлекли профильные научные институты. Речь идет как об оперативных решениях в условиях военного положения и массированных атак, так и о стратегическом видении дальнейшего развития системы энергообеспечения и теплоснабжения Киева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.