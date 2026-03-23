У Києві та області застосували екстрені відключення світла
У Києві та області застосували екстрені відключення електропостачання надвечір 23 березня.
Як повідомляє ДТЕК, за командою Укренерго застосовано екстрені відключення електрики у Києві та області.
Варто зазначити, що під час аварійних обмежень не діють графіки електропостачання.
У Національній енергетичній компанії Укренерго заявили, що в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.
За попередніми даними, зараз не діють оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосували аварійні відключення.
– Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, – йдеться у повідомленні.
Як стверджують в Укренерго, ситуація в енергосистемі може змінитися, тому споживачів закликали стежити за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго).