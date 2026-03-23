Україна пережила одну з найскладніших зим за останні роки. Через масовані обстріли енергетичної інфраструктури окремі регіони періодично залишалися без світла та тепла, а мешканці були змушені адаптуватися до складних умов.

Попри це, енергосистема вистояла, а опалювальний сезон у більшості міст тривав у штатному режимі.

Коли відключать опалення в Києві

Чіткої дати заздалегідь не визначають, адже рішення залежить передусім від погодних умов. Основні правила завершення опалювального сезону в Києві у 2026 році встановлює постанова Кабінету Міністрів №830.

Відповідно до неї завершення опалювального сезону в Києві відбувається тоді, коли середньодобова температура повітря перевищує +8°C протягом трьох діб поспіль.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, у вівторок, 24 березня, у столиці завершать опалювальний сезон. Таке рішення міська влада ухвалила з урахуванням погодних умов і очікуваного потепління, а також задля більш раціонального використання енергоресурсів. Відповідне розпорядження вже підписане.

У міській адміністрації зазначають, що своєчасне завершення подачі тепла дозволяє уникнути зайвих витрат для мешканців у період, коли температура повітря підвищується.

Відключення житлового фонду стартує вже з вівторка. Водночас об’єкти соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки — відключатимуть індивідуально, відповідно до заявок керівників установ.

Розпочато підготовку до наступного опалювального сезону у Києві

У КМДА вже почали підготовку до нового сезону. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

За його словами, комунальні служби працюють над відновленням пошкодженої внаслідок атак інфраструктури та паралельно опрацьовують можливості створення альтернативних джерел тепло- й енергопостачання.

Як зазначив Кличко, він ініціював засідання ради з енергетичної безпеки та стійкості столиці. До її складу увійшли фахівці з енергетики та житлово-комунальної сфери, а також науковці й профільні експерти.

Під час зустрічі обговорили відновлення об’єктів критичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень, та можливість впровадження альтернативних потужностей у окремих мікрорайонах міста.

Водночас, за словами мера, експерти наголосили, що систему централізованого опалення Києва, найбільшу в Європі, історично побудовану під роботу великих ТЕЦ, неможливо повністю замінити локальними джерелами тепла. Саме тому місто розглядає альтернативні рішення як доповнення, а не як повну заміну існуючої моделі.

Кличко також підкреслив, що Київ шукає варіанти автономного живлення енергосистеми, однак реалізація таких проєктів потребує значних фінансових ресурсів. У зв’язку з цим столична влада розраховує на підтримку держави та міжнародних партнерів.

Окрему увагу, за його словами, приділяють розвитку когенерації — як інструменту додаткової генерації електроенергії для потреб критичної інфраструктури та міського господарства. Він наголосив, що впровадження сучасних альтернативних технологій має відбуватися паралельно з модернізацією та посиленням захисту централізованої системи теплопостачання.

Крім того, як повідомив мер, до розробки чіткої дорожньої карти стабілізації енергоситуації у столиці вже залучили профільні наукові інститути. Йдеться як про оперативні рішення в умовах воєнного стану та масованих атак, так і про стратегічне бачення подальшого розвитку системи енергозабезпечення й теплопостачання Києва.

