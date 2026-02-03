На ситуации с отоплением в 2026 году прежде всего сказываются атаки РФ.

Так, после обстрела 3 февраля в Киеве без тепла более чем в 1 100 домов.

В Харькове из-за ночной атаки теплоснабжение приостановлено для 929 объектов, в частности для 853 жилых домов.

Сейчас смотрят

Что делать, если нет отопления и куда стоит звонить, читайте в нашем материале.

Что делать, если отсутствует отопление

Прежде всего, не стоит сразу звонить в компанию-поставщика и обвинять ее в отсутствии тепла. Часто причина вовсе не в подаче теплоносителя в дом, а в неполадках внутри квартиры — в системе отопления или батареях.

Что делать, если нет отопления:

Если трубы горячие, а батареи холодные, возможно, в системе есть воздух. Выпустить его можно через кран Маевского. Для старых батарей без такого крана лучше вызвать сантехника. Из-за низкого давления в системе вода плохо циркулирует. Причиной может быть поломка котла или утечка. Если проблему самостоятельно не найти, поможет установка насоса для улучшения циркуляции. Система может забиваться грязью, поэтому нужен полный слив теплоносителя, установка фильтров и повторное заполнение системы. Неправильная установка или закрытый клапан могут снижать эффективность. Сначала проверьте, открыт ли клапан.

Нет отопления: куда обращаться

Если самостоятельно устранить проблему не удается, обратитесь к диспетчеру вашего ЖКХ, ведь проблема может быть не только в вашем доме, но и на уровне теплосети.

Можно также обратиться в компанию, которая поставляет тепло. Специалисты проконсультируют и подскажут решение.

В случае необходимости вызывайте ремонтную бригаду для быстрого восстановления подачи тепла.

Нет отопления: куда звонить

Контакты теплоснабжающих компаний:

Винницагортеплоэнерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерская, круглосуточно)

Коммунальное предприятие Теплоэнерго (Днепр): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00

Коммунальное предприятие Житомиртеплокоммунэнерго: call-центр 554-000 (круглосуточно), (0412) 481-481

Львовтеплоэнерго: office_lte.lviv.ua

Харьковоблэнерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413

Нет отопления: куда жаловаться в Киеве

Киевтеплоэнерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.

В диспетчерскую службу города Киева (КП КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО) по телефонам 1557;

Днепровский и Дарницкий районы в ООО Евро-Реконструкция по телефонам: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (многоканальные) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.

Сервисные центры ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.