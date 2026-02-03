Куда обращаться, если в доме нет отопления
- Если в квартире батареи холодные, хотя в городе уже дали тепло, сначала стоит проверить внутреннюю систему отопления.
- Часто проблемы возникают из-за воздуха в сети, низкого давления или загрязнения.
- Если самостоятельно устранить причину не получается, следует обратиться к диспетчеру ЖКХ или теплоснабжающей компании.
На ситуации с отоплением в 2026 году прежде всего сказываются атаки РФ.
Так, после обстрела 3 февраля в Киеве без тепла более чем в 1 100 домов.
В Харькове из-за ночной атаки теплоснабжение приостановлено для 929 объектов, в частности для 853 жилых домов.
Что делать, если нет отопления и куда стоит звонить, читайте в нашем материале.
Что делать, если отсутствует отопление
Прежде всего, не стоит сразу звонить в компанию-поставщика и обвинять ее в отсутствии тепла. Часто причина вовсе не в подаче теплоносителя в дом, а в неполадках внутри квартиры — в системе отопления или батареях.
Что делать, если нет отопления:
- Если трубы горячие, а батареи холодные, возможно, в системе есть воздух. Выпустить его можно через кран Маевского. Для старых батарей без такого крана лучше вызвать сантехника.
- Из-за низкого давления в системе вода плохо циркулирует. Причиной может быть поломка котла или утечка. Если проблему самостоятельно не найти, поможет установка насоса для улучшения циркуляции.
- Система может забиваться грязью, поэтому нужен полный слив теплоносителя, установка фильтров и повторное заполнение системы.
- Неправильная установка или закрытый клапан могут снижать эффективность. Сначала проверьте, открыт ли клапан.
Нет отопления: куда обращаться
Если самостоятельно устранить проблему не удается, обратитесь к диспетчеру вашего ЖКХ, ведь проблема может быть не только в вашем доме, но и на уровне теплосети.
Можно также обратиться в компанию, которая поставляет тепло. Специалисты проконсультируют и подскажут решение.
В случае необходимости вызывайте ремонтную бригаду для быстрого восстановления подачи тепла.
Нет отопления: куда звонить
Контакты теплоснабжающих компаний:
- Винницагортеплоэнерго: (0432) 43-34-95 (диспетчерская, круглосуточно)
- Коммунальное предприятие Теплоэнерго (Днепр): teploenergodnepr@gmail.com, (056) 374-30-00
- Коммунальное предприятие Житомиртеплокоммунэнерго: call-центр 554-000 (круглосуточно), (0412) 481-481
- Львовтеплоэнерго: office_lte.lviv.ua
- Харьковоблэнерго: call-центр (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413
Нет отопления: куда жаловаться в Киеве
Киевтеплоэнерго: (044) 247-40-40, моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40.
В диспетчерскую службу города Киева (КП КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО) по телефонам 1557;
Днепровский и Дарницкий районы в ООО Евро-Реконструкция по телефонам: 044-277-6-277 / 044-277-277-6 (многоканальные) / 063-025-31-66 / 063-025-39-26 / 050-359-00-47 / 050-359-01-25 / 067-110-22-03 / 067-110-88-03.
Сервисные центры ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12