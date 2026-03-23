В ночь на 23 марта (с 18:00 22 марта) российский враг нанес удар с помощью 251 ударного БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запускал свои дроны из Брянска, Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также из населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Около 150 дронов – это ударные Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили и подавили 234 вражеских БПЛА.

К сожалению, зафиксировано попадание 17 ударных беспилотников в 11 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько вражеских БПЛА.

Ночью в Днепропетровской области подразделения Воздушного командования Восток сбили 19 вражеских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 489-е сутки.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

