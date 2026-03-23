У ніч на 23 березня (з 18:00 22 березня) російський ворог атакував 251 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Запускав ворог свої дрони із Брянська, Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Близько 150 дронів – це ударні Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 234 ворожі БпЛА.

На жаль, зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

Вночі на Дніпропетровщині підрозділи Повітряного командування Схід збили 19 ворожих дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 489-ту добу.

