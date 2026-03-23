РФ атаковала Кривой Рог: произошел пожар, есть пострадавшие
Российские оккупанты атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака на Кривой Рог 23 марта: что известно
По словам главы ОВА, из-за российской атаки произошел пожар. Огонь спасатели ГСЧС уже потушили.
Ранения получили двое мужчин – 31 и 58 лет. Медики оказывают им помощь.
В течение ночи подразделения Воздушного командования Восток сбили 19 вражеских беспилотников над различными районами области.
Днём 22 марта российский враг атаковал Кривой Рог ударными дронами типа Шахед. В результате взрывов был повреждён объект промышленной инфраструктуры. Пострадал один многоквартирный жилой дом. Вследствие обстрела произошло аварийное отключение электроэнергии примерно у 4 тыс. абонентов.
6 марта российские дроны Шахед также атаковали Кривой Рог. Зафиксировано прямое попадание в девятиэтажное здание и в предприятие в двух разных местах. В результате взрывов также пострадали около 30 жилых домов, четыре учебных заведения, объект инфраструктуры и бизнес-объект.
Фото: Рада оборони Кривого Рогу