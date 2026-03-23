Причиной взрыва в супермаркете АТБ в Чернигове 22 марта стал предмет, упавший на магазин во время отражения атаки вражеских дронов на город.

Об этом сообщили в пресс-службе АТБ и в полиции Черниговской области.

Причина взрыва в АТБ в Чернигове

Так, 22 марта около полудня в магазине АТБ на улице Летной прогремел взрыв небольшой мощности. Пострадали четыре человека.

По информации главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, в больницу доставили трех пострадавших — мужчину и двух женщин. У людей ранения нижних конечностей. Мужчине оказали медицинскую помощь амбулаторно. Его состояние легкое. А вот состояние женщин врачи оценили как средней тяжести.

Правоохранители на месте инцидента предварительно установили, что причиной взрыва стал небольшой опасный предмет, который во время отражения атаки российских дронов на Чернигов упал, пробил крышу магазина и взорвался на полу.

Пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слободянюк в комментарии Фактам ICTV сообщила, что в настоящее время продолжается расследование обстоятельств взрыва в супермаркете АТБ в Чернигове.

Торговый зал магазина АТБ тщательно обследовали.

В полиции Черниговской области также уточнили, что взрыв в супермаркете АТБ произошел во время отражения вражеской атаки на Чернигов.

