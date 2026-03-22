Сегодня днём прогремел взрыв в магазине АТБ в городе Чернигов.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

По словам Дмитрия Брыжинского, в супермаркете АТБ на улице Лётной, вероятно, взорвался неизвестный предмет.

Четыре человека получили травмы, они находятся в больнице. На месте происшествия работают все экстренные службы.

В Нацполиции сообщили, что на месте взрыва в АТБ работают следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, что ночью 22 февраля во Львове прогремел взрыв. Инцидент произошел после того, как на экстренный вызов о проникновении в магазин на улице Данилишина прибыл полицейский наряд.

Как только приехала первая полицейская машина, раздался взрыв. Когда приехала вторая машина, раздался еще один взрыв. 23-летняя полицейская погибла, еще 25 человек, среди них правоохранители, пострадали в результате теракта.

4 марта стало известно, что в больнице скончался 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Иосиф Павлинский, пострадавший во время теракта во Львове.

Подозреваемой в совершении теракта является 33-летняя жительница Ровенской области. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

По версии следствия, женщина оставила взрывчатку в мусорном баке возле магазина. Она утверждает, что согласилась на предложение неизвестного куратора из-за долгов, рассчитывая получить за это около $2 тис.

