Причиною вибуху в супермаркеті АТБ у Чернігові 22 березня став предмет, який впав на магазин під час відбиття атаки ворожих дронів на місто.

Про це повідомили у пресслужбі АТБ та у поліції Чернігівської області.

Так, 22 березня близько опівдня в магазині АТБ на вулиці Льотній пролунав вибух невеликої потужності. Постраждало четверо людей.

За інформацією голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, до лікарні доставили трьох постраждалих — чоловіка та двох жінок. У людей поранення нижніх кінцівок. Чоловіку надали медичну допомогу амбулаторно. Його стан легкий. А от стан жінок лікарі оцінили як середньої тяжкості.

Правоохоронці на місці інциденту попередньо встановили, що причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, який під час відбиття атаки російських дронів на Чернігів впав, пробив дах магазину та вибухнув на підлозі.

Речниця поліції Чернігівської області Наталя Слободянюк у коментарі Фактам ICTV сказала, що зараз все ще триває розслідування обставин вибуху в АТБ Чернігова.

Торговельний зал магазину АТБ ретельно обстежили.

В поліції Чернігівської області також уточнили, що вибух у супермаркеті АТБ стався під час відбиття ворожої атаки на Чернігів.

