В этом году отопительный сезон в Украине завершится не по фиксированным датам, а в зависимости от погодных условий в каждом регионе. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения температуры и избегать как переохлаждения, так и излишнего перегрева в домах.

Когда отключат отопление в Луцке

Решение об отключении тепла и завершении отопительного сезона в Луцке уже принято. В городе подачу тепла прекратят только тогда, когда установится стабильное потепление.

— Теплоснабжающим предприятиям, субъектам хозяйствования всех форм собственности – производителям и исполнителям услуг по теплоснабжению в городе Луцке и населенных пунктах Луцкой городской территориальной общины, прекратить отопительный период 2025/2026 годов после повышения в течение трех суток среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 °C, – говорится в решении городского совета от 18 марта.

После этого теплоснабжающие предприятия получат соответствующее поручение и начнут постепенное отключение систем отопления как в городе, так и в населенных пунктах общины.

Такое решение приняли с учетом прогнозов синоптиков относительно повышения температуры, а также в соответствии с действующими нормами в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Почему в этом году график гибкий

На государственном уровне также подтверждают, что точных дат окончания отопительного сезона в Луцке в 2026 году нет. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что у Украины достаточно ресурсов для стабильной работы системы теплоснабжения.

По его словам, система может работать столько, сколько того требует погода, даже до середины апреля. Это означает, что главным критерием является не календарь, а реальная температура воздуха.

Как сейчас работает отопление в Луцке

Из-за ощутимого потепления днем, когда температура поднимается до +15°C, в городе применяют так называемое “дневное регулирование” отопления.

В частности:

котельные, обеспечивающие только отопление, временно приостанавливают работу с 10:00 до 17:00;

те, что подают горячую воду, работают в минимальном режиме.

Такой подход позволяет сократить расход энергоресурсов и одновременно избежать перегрева в квартирах, что часто случается весной.

Напомним, что в отдельных городах Украины отопительный сезон уже завершился. В частности, с 23 марта теплоснабжение прекратили в Кривом Роге. В Киеве подачу тепла в жилые дома прекратили с 24 марта. В Днепре решение о постепенном прекращении подачи тепла городские власти приняли еще 18 марта.

