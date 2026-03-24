Цьогоріч опалювальний сезон в Україні завершиться не за фіксованими датами, а залежно від погодних умов у кожному регіоні. Такий підхід дозволяє гнучко реагувати на зміни температури та уникати як переохолодження, так і зайвого перегріву в оселях.

Коли відключать опалення в Луцьку

Рішення про відключення тепла та завершення опалювального сезону в Луцьку вже визначене. У місті подачу опалення припинять лише тоді, коли встановиться стабільне потепління.

– Теплопостачальним підприємствам, суб’єктам господарювання всіх форм власності – виробникам та виконавцям послуг з теплопостачання у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади, припинити опалювальний період 2025/2026 років після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря вище +8°С, – йдеться в рішенні міської ради від 18 березня.

Після цього теплопостачальні підприємства отримають відповідне доручення і почнуть поступове відключення систем опалення як у місті, так і в населених пунктах громади.

Таке рішення ухвалили з урахуванням прогнозів синоптиків щодо підвищення температури, а також відповідно до чинних норм у сфері житлово-комунальних послуг.

Чому цього року графік гнучкий

На державному рівні також підтверджують, що чітких дат закінчення опалювального сезону в Луцьку у 2026 році немає. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що Україна має достатньо ресурсів для стабільної роботи теплопостачання.

За його словами, система може працювати стільки, скільки цього потребує погода, навіть до середини квітня. Це означає, що головним критерієм є не календар, а реальна температура повітря.

Як зараз працює опалення у Луцьку

Через відчутне потепління вдень, коли температура піднімається до +15°C, у місті застосовують так зване “денне регулювання” опалення.

Зокрема:

котельні, які забезпечують лише опалення, тимчасово зупиняють роботу з 10:00 до 17:00;

ті, що подають гарячу воду, працюють у мінімальному режимі.

Такий підхід дозволяє зменшити витрати енергоресурсів і водночас уникнути перегріву в квартирах, що часто трапляється навесні.

Нагадаємо, що в окремих містах України опалювальний сезон уже завершився. Зокрема, з 23 березня теплопостачання припинили у Кривому Розі. У Києві подачу тепла в житлові будинки припинили з 24 березня. У Дніпрі рішення про поступове припинення подачі тепла міська влада ухвалила ще 18 березня.

