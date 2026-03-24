В ночь на 24 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате чего часть потребителей в нескольких областях осталась без света.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Атака на энергосистему Украины 24 марта: что известно

Этой ночью враг нанес комбинированный массированный удар по энергетической инфраструктуре сразу в нескольких регионах Украины.

В результате атаки часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно осталась без электроснабжения.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии для всех абонентов.

В течение дня 24 марта в Украине вводятся графики почасовых отключений.

В частности, с 16:00 до 22:00 ограничения будут действовать в большинстве регионов для всех категорий потребителей.

Также до конца суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

Жителям рекомендуется уточнять информацию об отключениях на официальных страницах облэнерго и, по возможности, экономно расходовать электроэнергию в часы пиковой нагрузки.

Ранее сообщалось, что вечером 23 марта из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре на Юге Украины в Молдове временно отключили линию электропередачи Исакча – Вулканешты.

Связанные темы:

